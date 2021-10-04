© s.chelife.ru

На Чебоксарской ГЭС ввели в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат № 6 с обновленным гидрогенератором. Работы проведены в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро, в ходе реализации которой реконструированы уже 10 из 18 гидрогенераторов станции.

Новый статор гидрогенератора № 6 изготовлен российской компанией «Силовые машины». Он отличается улучшенными эксплуатационными, в том числе вибрационными, характеристиками. В ходе работ также заменили систему автоматического управления гидроагрегатом и провели капитальный ремонт рабочего колеса гидротурбины. Его реконструкция с переводом в поворотно-лопастной режим выполнена еще в 2014 году, ранее также было обновлено железо обода ротора генератора. Монтаж нового оборудования выполнили специалисты дочерней компании «РусГидро» — АО «Гидроремонт-ВКК».

"Силовые машины" продолжают реализацию проекта модернизации Чебоксарской ГЭС. Сейчас на ГЭС идёт модернизация ещё двух гидроагрегатов. На машине со станционным № 9 смонтирован новый статор, выполнена замена железа обода ротора генератора, на Ленинградском Металлическом заводе (входит в состав «Силовых машин» реконструируется гидротурбина. Начаты работы по обновлению гидроагрегата № 7, предусматривающие замену статора и железа обода ротора гидрогенератора.

В настоящее время на Чебоксарской ГЭС у 15 из 18 гидроагрегатов реконструированы турбины, у десяти обновлены статоры. Годовой график работ согласован с Системным оператором Единой энергосистемы и не ограничивает электроснабжение потребителей.