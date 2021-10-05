Полностью открыт проезд транспорта по обновленному участку подъезда к Кингисеппу со стороны Таллинского шоссе. Капремонт здесь выполнен с опережением срока на три месяца. В рамках капитального ремонта был заменен старый железобетонный мост через реку Касколовка. Вместо этого искусственного сооружения была поставлена железная гофрированная труба большого диаметра, длина которой составила почти 30 метров. В общей сложности на объекте устроено почти 300 метров новой дороги. Украшением объекта стали каменные габионы, установленные на откосах. Это специальные компактные конструкции, призванные защищать насыпь от размыва.

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Этот выезд из города наиболее востребован для тех, кто едет в сторону Санкт-Петербурга: дорога упирается в «Нарву», выводя поток транспорта напрямую к трассе без каких-либо поворотов.