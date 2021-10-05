Открыт проезд транспорта по обновленному участку подъезда к Кингисеппу
Полностью открыт проезд транспорта по обновленному участку подъезда к Кингисеппу со стороны Таллинского шоссе. Капремонт здесь выполнен с опережением срока на три месяца. В рамках капитального ремонта был заменен старый железобетонный мост через реку Касколовка. Вместо этого искусственного сооружения была поставлена железная гофрированная труба большого диаметра, длина которой составила почти 30 метров. В общей сложности на объекте устроено почти 300 метров новой дороги. Украшением объекта стали каменные габионы, установленные на откосах. Это специальные компактные конструкции, призванные защищать насыпь от размыва.
Этот выезд из города наиболее востребован для тех, кто едет в сторону Санкт-Петербурга: дорога упирается в «Нарву», выводя поток транспорта напрямую к трассе без каких-либо поворотов.
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