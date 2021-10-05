Новости дорожного хозяйства

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В Амурской области 10-километровый гравийно-щебеночный отрезок трассы «Лена» перевели в асфальтобетон

Специалисты обустроили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие общей толщиной 14 см с применением полимерно-битумного вяжущего. Этот компонент используется на федеральной трассе «Лена» уже второй сезон подряд, он помогает предотвратить появление температурных трещин и колейности.

На участке восстановили систему водоотвода и выполнили комплексное обустройство: обновили металлическое барьерное ограждение и нанесли горизонтальную разметку, установили дорожные знаки и сигнальные столбики. Также в рамках ремонтных работ привели в порядок 12 водопропускных труб.

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В 2021 году дорожники уже перевели в асфальтобетон 35 км трассы «Лена», включая указанный участок в Амурской области и четыре в Якутии, еще на 10 км в Амурской области и около 4 км в Якутии аналогичные работы завершатся в ближайшее время. В 2024 году, согласно планам Росавтодора, на трассе «Лена» не останется гравийно-щебеночных участков.

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Мост через реку Цаган Чулутай на трассе А-350 в Забайкалье досрочно сдан в эксплуатацию

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Забайкалье» на три месяца раньше срока завершило капремонт сооружения на 156-м км федеральной автодороги А-350 Чита-Забайкальск-граница с КНР в пгт Агинское.

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Работы по капитальному ремонту, стартовавшие в марте 2020 года, обусловлены высокой социальной значимостью объекта: мост 1972 года постройки находится в населенном пункте, участок дороги отличается высокой интенсивностью движения (более 3 тыс. автомобилей в сутки), а также связывает краевой центр с Китайской Народной Республикой.

В ходе капремонта специалисты отремонтировали опоры моста, заменили балки пролетного строения, переустроили конструктивные слои дорожной одежды. Кроме того, восстановили системы водоотвода, привели в порядок регуляционные сооружения, смонтировали барьерное ограждение и нанесли горизонтальную дорожную разметку. Добавим, что перильное ограждение и лестничные сходы, которые также установили на объекте, выполнены из современных композитных материалов.

С целью обеспечения безопасного проезда в ходе производства работ движение транспорта осуществлялось по временной объездной дороге.

В Слюдянке Иркутской области на трассе Р-258 завершена реконструкция моста через реку Малую Похабиху

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Объект расположен в непосредственной близости к озеру Байкал. Выполненные работы — весомый вклад дорожников в развитие туристической привлекательности Прибайкалья.

В ходе работ расширена проезжая часть до 11,5 м и увеличена грузоподъемность до 11,5 тонн на ось. Мостостроители обновили пролетное строение, установили железобетонные балки индивидуального проектирования, заменили деформационные швы, выполнили сопряжение моста с насыпью дороги, устроили локальные очистные сооружения и двухслойную дорожную одежду. Верхний слой выполнен из износостойкого щебёночно-мастичного асфальтобетона, нижний — из литого асфальтобетона, который обладает высокой плотностью и влагоустойчивостью.

Для безопасности и удобства пешеходов мост и подходы к нему с обеих сторон обустроены тротуарами и электроосвещением. Кроме того, на объекте установили новые светоотражающие дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение, нанесли разметку.

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Указанный мост построен в 1945 году и с тех пор пережил лишь одну реконструкцию — в 1980-м. Новая реконструкция позволила обеспечить нормативную пропускную способность и грузоподъемность сооружения. Добавим, что работы на объекте проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети»).

В Челябинской области отремонтировали 18 км федеральной трассы А-310

Завершены работы по ремонту автомобильной дороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан на участке км 134 — км 143 и устройству слоев износа на участке км 80 — км 89.

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На этих объектах дорожники отфрезеровали изношенное покрытие, устроили выравнивающий слой и уложили новый асфальтобетон. Кроме того, специалисты укрепили обочины и нанесли дорожную разметку термопластиком со светоотражающими элементами, установили оцинкованное металлическое барьерное ограждение и заменили более 500 сигнальных столбиков.

Особое внимание было уделено безопасности дорожного движения. В рамках комплексного обустройства пешеходных переходов установили Г-образные и П-образные опоры со светофором по типу Т-7 и светодиодными светильниками, устроили шумовые полосы, восстановили посадочные площадки на автобусных остановках и смонтировали 10 новых металлических автопавильонов.

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