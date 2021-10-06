В Пермском крае освоили производство хладостойкой стали для военных кораблей

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Гражданский дивизион «Мотовилихинских заводов» под управлением «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех освоил выплавку хладостойкого вида судостроительной стали. Материал применяется при строительстве морских судов военного назначения и ледоколов. До конца 2021 года объем выплавки составит около 200 тонн, что позволит удовлетворить потребность внутреннего рынка на 25%.

Высокопрочная судостроительная сталь марки АБ2-ПК предназначена для производства военных кораблей типа корвет и фрегат, а также универсальных атомных ледоколов. Материал будет использоваться для изготовления тяжелонагруженных сварных конструкций — балок, опор, перекрытий, несущих элементов каркаса.

«Сегодня в России наблюдается высокий спрос на хладостойкие виды стали, которые применяются при строительстве судов для арктической зоны и военных кораблей. Ежегодная потребность стали марки АБ2-ПК превышает 700 тонн в год. Ее выплавка на мощностях „Мотовилихи“ позволит снизить зависимость отечественного судостроения от импортных аналогов. Выход на этот рынок является частью программы по выводу предприятия из процедуры банкротства и созданию на его базе центра по выплавке инновационных сталей, востребованных ведущими отраслями экономики. В среднесрочной перспективе мы рассчитываем занять 50% рынка судостроительных сталей, а также войти в промышленную кооперацию предприятий, занимающихся кораблестроением», — рассказал генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Семен Якубов.

Основными потребителями материала являются верфи Санкт-Петербурга. Первая партия поковок объемом 120 тонн уже отправлена заказчику.

«К стали, которая будет эксплуатироваться в приполярных областях земного шара, предъявляются особые, очень жесткие требования. Лабораторные исследования показали, что наша сталь обладает высокой прочностью и пластичностью, сохраняет высокие значения работы при температурах до — 60° по Цельсию», — отметил директор ООО «МГМ» Сергей Дядькин.

Ранее гражданский дивизион «Мотовилихинских заводов» при поддержке Ростеха первым в России освоил выпуск низколегированной марки стали для нефтегазодобычи в условиях арктического климата, а также разработал технологию ковки длинномерной немагнитной заготовки для энергетического и нефтедобывающего сектора.

ПАО «Мотовилихинские заводы» объединяет металлургические и машиностроительные производственные мощности. ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» выпускает металлургическую продукцию (поковки, штамповки, сортовой прокат), ЗАО «СКБ» — технику оборонного значения (артиллерийские орудия, миномёты и реактивные системы залпового огня). Предприятие находится под управлением ООО «РТ-Капитал».

ООО «РТ-Капитал» — дочерняя организация государственной корпорации «Ростех» по работе с непрофильными и проблемными активами. Компания реализует меры по реструктуризации задолженности, и финансовому оздоровлению предприятий Госкорпорации Ростех, а также занимается управлением недвижимостью. В управлении ООО «РТ-Капитал» находятся активы различных форм собственности и хозяйственного назначения.

Госкорпорация Ростех — одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.