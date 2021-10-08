Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

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8 октября в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95218 и регистрацию 89177. Это уже 215-й взлетевший самолёт этого типа и 10-й в этом году.

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Даты первых полётов за 2021 год:

1. 05.02.21 95209 89169 ___________ 8. 02.09.21 95216 89175

2. 02.03.21 95210 97023 ___________ 9. 22.09.21 95217 89176

3. 28.04.21 95211 97024 __________ 10. 08.10.21 95218 89177

4. 13.05.21 95212 89171

5. 04.06.21 95213 89172

6. 30.06.21 95214 89173

7. 29.07.21 95215 89174