Ямальский меридиан (№ 5)
Благоустройство на Ямале идёт в таких масштабах, что уместить всё в рамках одной статьи просто невозможно.
г. Салехард. Обновленный центр активного отдыха «Горка-парк» в Салехарде перешел на круглогодичный режим работы. Летом склон оборудовали универсальным искусственным покрытием, заменяющим снег. Действуют три дорожки, наверх поднимает бугельный подъемник. С приходом зимы трассу удлинят с выходом на лед.
На вершине склона расположена уютная кофейня, откуда можно наблюдать через большие панорамные окна за катающимися детьми.
Сквер «Сияние Севера.
Скульптуры муксунов отреставрировали при благоустройстве сквера.
Ночная подсветка имитирует полярное сияние.
Реконструкция площади перед административным зданием «Недра Ямала».
В городском саду реализован арт-проект «Таинственный лес». Проект «Таинственный лес» включает украшение гирляндами деревьев, подсветку стволов фонарями разных цветов, установку световых фигур в виде животных.
Для озеленения города закуплены саженцы.
Благоустроенная в 2020 году территория озера Лебяжье.
Игровая площадка «Лукоморье».
Красноселькупский район. с.Красноселькуп. Памятник труженицам тыла.
с.Толька. Памятник лесорубу.
г. Губкинский. Самый значимый объект благоустройства 2020 года — «Музыкальный сквер».
В 2021 году в городе благоустроили множество небольших зон отдыха.
Приуральский район. с.Аксарка. Новый сквер.
На въезде в Аксарку появилась новая стела, по форме она напоминает чум и оснащена подсветкой.
Детская площадка в микрорайоне «Брусничный».
В этом году к юбилею поселка жители Катравожа получили замечательный подарок — благоустройство территории возле сельского дома культуры. Новый памятник на площади символизирует основной род деятельности жителей поселка.
Похожий памятник украшает теперь и село Белоярск, жители которого трудятся в оленеводческом совхозе «Байдарацкий».
Пуровский район. У детей и подростков поселка Пурпе появилось новое место для досуга — веревочный парк. Территория площадью более 70 квадратных метров оснащена маятниками, качелями, сетками и подвесными мостиками. Трассы разной сложности предусмотрены для детей младшего и подросткового возрастов. Для страховки сделали специальные сетки и уложили травмобезопасное покрытие.
Сквер первопроходцев в п.Пуровск.
Многофункциональная детская площадка в Пуровске оборудована велодорожками, качелями, горками и многим другим для отдыха детей разных возрастов.
г.Тарко-Сале. В Прибрежном парке Тарко-Сале завершился третий этап реконструкции — здесь достроили площадку с искусственным покрытием для мини-футбола и баскетбола, детские площадки, большую сцену, пункт проката велосипедов, самокатов и лыжного инвентаря.
Для защиты города от паводка вдоль Пякупура построили дамбу, теперь ещё одной набережной в Тарко-Сале стало больше.
Эко-тропа в Прибрежном парке.
Таркосалинский трек-парк по длине одной траектории трассы считается самым протяжённым в России. А его отличительной особенностью являются инерционно-динамические уклоны. Они позволяют двигаться по трассе без особых физических усилий. Общая площадь территории трек-парка более полутора тысяч квадратных метров, длина трассы 520 метров.
К 1 сентября была завершена реконструкция первой школы Тарко-Сале, её территория так-же была благоустроена.
На Ямале есть всего два пляжа где можно купаться и загорать, один в Ноябрьске, второй в Тарко-Сале.
Пуровский пляж по праву самый благоустроенный и красивый.
В живописном месте в районе озера Окуневое обустроена территория для отдыха и занятий спортом.
Новые объекты появляются в самых маленьких и отдалённых сёлах.
с.Самбург
п.Сывдарма
г. Надым. В Надыме полным ходом идёт реновация шестого микрорайона города, это пилотный для Ямала проект. Реновация — новая жизнь всего шестого микрорайона, возведённого в конце семидесятых годов. В рамках реновации обновляются и оформляются в единый ансамбль фасады и дворы 11 многоквартирных панельных домов. В подъездах заменяют входные двери, окна, красят стены. Во дворах меняют бордюры, асфальтируют межквартальные проезды. Работы запланированы на 2021-2022 годы.
В один из самых значимых объектов проекта вошла полная реконструкция школы № 2.
Благоустроенная в 2020 году площадь на бульваре Стрижова.
Тазовский район. В 2020 году закончили благоустройство территории около памятника герою ненецких легенд и эпосов Ваули Пиеттомину в Тазовском, сам памятник установлен в 2019 году.
Благоустройство в Тазовском.
Этногородок в Гыде.
Вслед за городами новые технологии озеленения перенимают сельские территории.
Сезон озеленения в Тазовском подошёл к концу. В первые дни октября сюда привезли последнюю партию саженцев. 57 саженцев деревьев и кустарников за три дня преодолели тысячи километров пути от волгоградского питомника, чтобы украсить собой улицы районного центра. Компания необычная: наибольшее внимание своими серебристыми иголками привлекают голубые ели, также есть чёрные и горные сосны, пузыреплодники, туи нескольких видов, дуболистные рябины, робинии лжеакации, а ещё уже знакомые тазовчанам черёмуха и барбарис. И если черёмуха росла в Тазовском и раньше, то по поводу барбариса были опасения. Но в итоге, как показала практика, при должном уходе и эти южные кустарники растут в условиях Заполярья. Главное — соблюдать правила при высадке и ухаживать за растениями, тогда будет и результат.
Теперь главная задача — сделать для новых зелёных обитателей максимально комфортной предстоящую длительную зимовку. Для этого специалисты укрывают деревья и кустарники специальным материалом, чтобы уберечь от обледенения и выгорания на ярком весеннем солнце.
г. Новый Уренгой. Обновленных площадок для семейного отдыха и занятий спортом стало больше в Новом Уренгое. За лето проведены ремонты на 13 спортивных и детских площадках, это четыре тысячи квадратных метров.
На обустроенных площадках увеличилось количество урн, скамеек, спортивных конструкций, устройств для велодорожек и дог-боксов. Работы по благоустройству продолжаются.
Пешеходная зона на ул. Интернациональной благоустроена в два этапа.
Возможно, что благоустройство города выглядит немного блёкло на фоне других территорий. Всё изменится после завершения благоустройства территории озера Молодёжное.
Объект обещает быть очень интересным.
29.10.2123:23:32