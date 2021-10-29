Ямальский меридиан (№ 5)

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Благоустройство на Ямале идёт в таких масштабах, что уместить всё в рамках одной статьи просто невозможно.

г. Салехард. Обновленный центр активного отдыха «Горка-парк» в Салехарде перешел на круглогодичный режим работы. Летом склон оборудовали универсальным искусственным покрытием, заменяющим снег. Действуют три дорожки, наверх поднимает бугельный подъемник. С приходом зимы трассу удлинят с выходом на лед.

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На вершине склона расположена уютная кофейня, откуда можно наблюдать через большие панорамные окна за катающимися детьми.

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Сквер «Сияние Севера.

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Скульптуры муксунов отреставрировали при благоустройстве сквера.

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Ночная подсветка имитирует полярное сияние.

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Реконструкция площади перед административным зданием «Недра Ямала».

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В городском саду реализован арт-проект «Таинственный лес». Проект «Таинственный лес» включает украшение гирляндами деревьев, подсветку стволов фонарями разных цветов, установку световых фигур в виде животных.

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Для озеленения города закуплены саженцы.

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Благоустроенная в 2020 году территория озера Лебяжье.

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Игровая площадка «Лукоморье».

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Красноселькупский район. с.Красноселькуп. Памятник труженицам тыла.

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с.Толька. Памятник лесорубу.

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г. Губкинский. Самый значимый объект благоустройства 2020 года — «Музыкальный сквер».

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В 2021 году в городе благоустроили множество небольших зон отдыха.

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Приуральский район. с.Аксарка. Новый сквер.

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На въезде в Аксарку появилась новая стела, по форме она напоминает чум и оснащена подсветкой.

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Детская площадка в микрорайоне «Брусничный».

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В этом году к юбилею поселка жители Катравожа получили замечательный подарок — благоустройство территории возле сельского дома культуры. Новый памятник на площади символизирует основной род деятельности жителей поселка.

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Похожий памятник украшает теперь и село Белоярск, жители которого трудятся в оленеводческом совхозе «Байдарацкий».

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Пуровский район. У детей и подростков поселка Пурпе появилось новое место для досуга — веревочный парк. Территория площадью более 70 квадратных метров оснащена маятниками, качелями, сетками и подвесными мостиками. Трассы разной сложности предусмотрены для детей младшего и подросткового возрастов. Для страховки сделали специальные сетки и уложили травмобезопасное покрытие.

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Сквер первопроходцев в п.Пуровск.

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Многофункциональная детская площадка в Пуровске оборудована велодорожками, качелями, горками и многим другим для отдыха детей разных возрастов.

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г.Тарко-Сале. В Прибрежном парке Тарко-Сале завершился третий этап реконструкции — здесь достроили площадку с искусственным покрытием для мини-футбола и баскетбола, детские площадки, большую сцену, пункт проката велосипедов, самокатов и лыжного инвентаря.

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Для защиты города от паводка вдоль Пякупура построили дамбу, теперь ещё одной набережной в Тарко-Сале стало больше.

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Эко-тропа в Прибрежном парке.

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Таркосалинский трек-парк по длине одной траектории трассы считается самым протяжённым в России. А его отличительной особенностью являются инерционно-динамические уклоны. Они позволяют двигаться по трассе без особых физических усилий. Общая площадь территории трек-парка более полутора тысяч квадратных метров, длина трассы 520 метров.

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К 1 сентября была завершена реконструкция первой школы Тарко-Сале, её территория так-же была благоустроена.

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На Ямале есть всего два пляжа где можно купаться и загорать, один в Ноябрьске, второй в Тарко-Сале.

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Пуровский пляж по праву самый благоустроенный и красивый.

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В живописном месте в районе озера Окуневое обустроена территория для отдыха и занятий спортом.

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Новые объекты появляются в самых маленьких и отдалённых сёлах.

с.Самбург

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п.Сывдарма

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г. Надым. В Надыме полным ходом идёт реновация шестого микрорайона города, это пилотный для Ямала проект. Реновация — новая жизнь всего шестого микрорайона, возведённого в конце семидесятых годов. В рамках реновации обновляются и оформляются в единый ансамбль фасады и дворы 11 многоквартирных панельных домов. В подъездах заменяют входные двери, окна, красят стены. Во дворах меняют бордюры, асфальтируют межквартальные проезды. Работы запланированы на 2021-2022 годы.

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В один из самых значимых объектов проекта вошла полная реконструкция школы № 2.

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Благоустроенная в 2020 году площадь на бульваре Стрижова.

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Тазовский район. В 2020 году закончили благоустройство территории около памятника герою ненецких легенд и эпосов Ваули Пиеттомину в Тазовском, сам памятник установлен в 2019 году.

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Благоустройство в Тазовском.

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Этногородок в Гыде.

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Вслед за городами новые технологии озеленения перенимают сельские территории.

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Сезон озеленения в Тазовском подошёл к концу. В первые дни октября сюда привезли последнюю партию саженцев. 57 саженцев деревьев и кустарников за три дня преодолели тысячи километров пути от волгоградского питомника, чтобы украсить собой улицы районного центра. Компания необычная: наибольшее внимание своими серебристыми иголками привлекают голубые ели, также есть чёрные и горные сосны, пузыреплодники, туи нескольких видов, дуболистные рябины, робинии лжеакации, а ещё уже знакомые тазовчанам черёмуха и барбарис. И если черёмуха росла в Тазовском и раньше, то по поводу барбариса были опасения. Но в итоге, как показала практика, при должном уходе и эти южные кустарники растут в условиях Заполярья. Главное — соблюдать правила при высадке и ухаживать за растениями, тогда будет и результат.

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Теперь главная задача — сделать для новых зелёных обитателей максимально комфортной предстоящую длительную зимовку. Для этого специалисты укрывают деревья и кустарники специальным материалом, чтобы уберечь от обледенения и выгорания на ярком весеннем солнце.

г. Новый Уренгой. Обновленных площадок для семейного отдыха и занятий спортом стало больше в Новом Уренгое. За лето проведены ремонты на 13 спортивных и детских площадках, это четыре тысячи квадратных метров.

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© sever-press.ru

На обустроенных площадках увеличилось количество урн, скамеек, спортивных конструкций, устройств для велодорожек и дог-боксов. Работы по благоустройству продолжаются.

© sever-press.ru

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© sever-press.ru

Пешеходная зона на ул. Интернациональной благоустроена в два этапа.

© sever-press.ru

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© sever-press.ru

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Возможно, что благоустройство города выглядит немного блёкло на фоне других территорий. Всё изменится после завершения благоустройства территории озера Молодёжное.

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Объект обещает быть очень интересным.

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— Ямальский меридиан (№ 1)

— Ямальский меридиан (№ 2)

— Ямальский меридиан (№ 3)

— Ямальский меридиан (№ 4)