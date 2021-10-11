Завершена сборка газогенератора нового двигателя для крупных отечественных авиалайнеров

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АО «ОДК-Авиадвигатель» изготовило опытный образец газогенератора двигателя большой мощности под названием ПД-35. Согласно сведениям представителей «Ростеха», в настоящее время изделие испытывают на стенде. По информации государственной корпорации, узлы газогенератора демонстрируют в рамках тестов стабильную работу, предусмотрен выход устройства на режим малого газа. Следующим этапом тестирования газогенератора станет испытание в Центральном институте авиационного машиностроения им. Баранова, где смоделируют его работу в составе авиамотора.

«В данный момент газогенератор проходит испытания в условиях стандартной атмосферы в соответствии с утвержденной программой. Испытания должны подтвердить принципиальную работоспособность конструкции газогенератора. Кроме того, по их итогам можно будет оценить параметры узлов, определенные техзаданием», — прокомментировал управляющий директор, генеральный конструктор «Авиадвигателя» Александр Иноземцев. Устройство ПД-35 разрабатывают для применения в составе силовой установки российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929. Созданием агрегата занимается пермское АО «ОДК-Авиадвигатель». Согласно сведениям производителя, на данные цели предусмотрено три миллиарда долларов.