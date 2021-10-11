В Смоленской области привели в нормативное состояние участок трассы Р-120

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ФКУ Упрдор Москва — Бобруйск завершило работы на участке ремонта с 387 по 402 км дороги Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Белоруссия в Смоленском районе.

Специалисты отремонтировали систему водоотвода, дорожную одежду, укрепили обочины, отремонтировали 35 примыканий к федеральной трассе. Верхний слой покрытия выполнили из асфальтобетонной смеси. Здесь также установили барьерное ограждение и сигнальные столбики, заменили дорожные знаки, нанесли разметку. Для удобства жителей населенных пунктов отремонтировали 18 автобусных остановок.

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Напомним, что ранее в этом дорожно-строительном сезоне в регионе отремонтировали 7-километровый участок трассы А-130 Москва — Малоярославец — Рославль — граница с Республикой Белоруссия в Рославльском районе с 358 по 365 км.

На трёх участках общей протяженностью 33 километра: с 288 по 300 км и с 320 по 330 км (в Починковском районе), с 376 по 387 км (в черте Смоленска) выполнили работы по поверхностной обработке федеральных автодорог в Смоленской области. Кроме того, завершился ремонт двух водопропускных труб на трассе Р-120 на 332 и 348-м км.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru