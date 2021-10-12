На Доза+ запущен в производство взрывозащищенный дозатор для разлива жидкости в канистры

взрывозащищенный дозатор © dozaplus.ru

По заказу предприятия химической промышленности из Пензенской области была разработана модификация двухканального полуавтоматического весового дозатора во взрывозащищенном исполнении. Дозатор предназначен для розлива взрывоопасных продуктов или продуктов с взрывоопасными парами, то есть дозирования жидкости с риском возгорания или взрыва из-за паров, дыма, газа или иных продуктов в атмосфере промышленного производства рядом с дозатором.

Пневматическая система дозатора работает под управлением контроллера Доза+, обеспечивая контроль дозирования в реальном времени и опускания патрубков на дно тары для уменьшения пенообразования и разбрызгивания жидкости.