На Доза+ запущен в производство взрывозащищенный дозатор для разлива жидкости в канистры
взрывозащищенный дозатор © dozaplus.ru
По заказу предприятия химической промышленности из Пензенской области была разработана модификация двухканального полуавтоматического весового дозатора во взрывозащищенном исполнении. Дозатор предназначен для розлива взрывоопасных продуктов или продуктов с взрывоопасными парами, то есть дозирования жидкости с риском возгорания или взрыва из-за паров, дыма, газа или иных продуктов в атмосфере промышленного производства рядом с дозатором.
Пневматическая система дозатора работает под управлением контроллера Доза+, обеспечивая контроль дозирования в реальном времени и опускания патрубков на дно тары для уменьшения пенообразования и разбрызгивания жидкости.
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