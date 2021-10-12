В Дагестане открыли новую обувную фабрику
Открытие новой фабрики SERG по производству мужской и женской кожаной обуви состоялось в Махачкале.
Общая площадь новых производственных помещений составляет 4 тыс. м2. На них размещено 100 единиц оборудования.
Полная загрузка мощностей фабрики позволит трудоустроить около 100 человек и производить до 500-600 тыс. пар обуви в год.
Объём инвестиций составил 200 млн рублей.
Компания SERG работает на рынке производства обуви более 20 лет.
В правительстве Дагестана сообщили, что до конца года планируется открытие ещё 3 обувных производств.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/12638123
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