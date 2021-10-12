В Дагестане открыли новую обувную фабрику

© e-dag.ru

Открытие новой фабрики SERG по производству мужской и женской кожаной обуви состоялось в Махачкале.

Общая площадь новых производственных помещений составляет 4 тыс. м2. На них размещено 100 единиц оборудования.

Полная загрузка мощностей фабрики позволит трудоустроить около 100 человек и производить до 500-600 тыс. пар обуви в год.

Объём инвестиций составил 200 млн рублей.

Компания SERG работает на рынке производства обуви более 20 лет.

В правительстве Дагестана сообщили, что до конца года планируется открытие ещё 3 обувных производств.

© e-dag.ru