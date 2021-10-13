«Пучежский сыродельный завод» запустил две новые линии

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В 2021 году Пучежский сыродельный завод в Ивановской области в ходе модернизации запустил две новые линии.

В феврале на предприятии установили линию по производству сыров «Русский», 13 октября — линию сыров «Mоцарелла».

На сегодняшний день ассортимент сыров на предприятии составляет 50 сортов.

В следующем году предприятие планирует строительство нового цеха для изготовления мягкого сыра. Это поможет создать 10 дополнительных рабочих мест. Предприятие планирует расширить ассортимент до 70 позиций.

Пучежский сыродельный завод работает с 1949 г., изготавливает копченые колбасные сыры, а также твердые сорта: «Пармезан», «Голландский», «Российский», «Тильзитер», «Грюйер» и мягкие сыры: «Кавказский», «Кавказский копченый», «Моцарелла». Также завод выпускает сливочное масло «Крестьянское 72,5%", «Любительское 80%", «Традиционное 82,5%".

Пучежский завод реализует свои сыры в Ивановской, Нижегородской, Костромской, Ярославской и Московской областях, развивают рынок в Краснодарском крае. При содействии центра «Мой бизнес» пучежские сыроделы намерены выйти на международный рынок.

Сырзавод активно участвует в ярмарках и фестивалях. В 2021 г. на международной выставке WorldFood Moscow завод получил золотую медаль за масло «Традиционное» и две серебряные медали за сыры «Российский», «Кавказский копченый». В августе сыр «Российский» Пучежского сыродельного завода взял бронзу в ежегодном конкурсе «Лучший сыр России — 2021» в номинации «Полутвердые сыры».

В Иванове по инициативе Пучежского сыродельного завода осенью 2021 г. откроется Музей сыра.

© puch-vesti.ru

© puch-vesti.ru

© puch-vesti.ru

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В феврале на предприятии установили линию по производству сыров «Русский», 13 октября — линию сыров «Mоцарелла».

© puchez-cheese.ru

© puchez-cheese.ru

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https://puchez-cheese.ru

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https://puchej....novie/98530640/

Сообщение подготовлено совместно с Лес.