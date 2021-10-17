Районы Новгородской области получили новые автомобили скорой помощи

© velikiynovgorod.bezformata.com

Поступление в регион ещё 17 автомобилей скорой помощи закрыло потребность в обновлении автопарка на 2021 год.Автомобили скорой медицинской помощи укомплектованы всем необходимым оборудованием. Это позволяет проводить лечебные мероприятия и мониторинг состояния пациентов силами фельдшерской бригады на догоспитальном этапе.

Штат сотрудников станции скорой помощи доукомплектван молодыми специалистами, которые закончили в этом году Новгородский медицинский колледж. Для выпускников-медиков утверждена ежемесячная региональная выплата в 15 тысяч рублей.

Дополнительная ежемесячная выплата в 15 тысяч рублей назначается следующим категориям специалистов: врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач скорой медицинской помощи, фельдшер, фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшер-водитель скорой медицинской помощи.

© velikiynovgorod.bezformata.com