Российские школьники заняли первое место на Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics
Две золотые и две серебряные медали получила российская команда на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая завершилась в Бухаресте (Румыния). Лидерство в общем командном зачёте разделили Россия и Китай. Затем следуют Польша, США и Республика Корея. Состязание проходило в распределённом формате и объединило 135 участников из 22 стран.
Золотые медали получили:
Бахарев Иван, 11-классник Президентского физико-математического лицея № 239 (г. Санкт-Петербург);
Туревский Максим, 11-классник Президентского физико-математического лицея № 239 (г. Санкт-Петербург).
Серебряных медалей удостоены:
Ибрагимов Айдар, выпускник СУНЦ МГУ (г. Москва);
Сибгатуллин Данил, выпускник школы № 1589 (г. Москва).
Российская команда проходила олимпиадные испытания дистанционно на площадке Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.
Руководителем команды выступил Кирилл Сухов, учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 города Санкт-Петербурга, заместителем руководителя сборной — Андрей Кушнир, методист Центра педагогического мастерства города Москвы.
Команда была отобрана тренерским штабом ещё весной этого года. Подготовка команды велась тренерским штабом в рамках подготовки сборной на Международную олимпиаду 2021 года.
Справочно
Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния). Впервые соревнование прошло в 2008 году.
В олимпиаде принимают участие школьники из разных стран. По регламенту состязания они выполняют индивидуальные задания в течение двух дней. В каждом из туров необходимо за 4,5 часа решить три задания. Победители определяются в личном и командном зачётах.
Официальный язык соревнований — английский, но задания участники получают на родном языке.
На предыдущей олимпиаде Romanian Master of Mathematics 2020 российская сборная получила пять золотых медалей и заняла первое место в командном зачёте.
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17.10.2119:23:01