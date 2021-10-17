Российские школьники заняли первое место на Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics

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Две золотые и две серебряные медали получила российская команда на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая завершилась в Бухаресте (Румыния). Лидерство в общем командном зачёте разделили Россия и Китай. Затем следуют Польша, США и Республика Корея. Состязание проходило в распределённом формате и объединило 135 участников из 22 стран.

Золотые медали получили:

Бахарев Иван, 11-классник Президентского физико-математического лицея № 239 (г. Санкт-Петербург);

Туревский Максим, 11-классник Президентского физико-математического лицея № 239 (г. Санкт-Петербург).

Серебряных медалей удостоены:

Ибрагимов Айдар, выпускник СУНЦ МГУ (г. Москва);

Сибгатуллин Данил, выпускник школы № 1589 (г. Москва).

Российская команда проходила олимпиадные испытания дистанционно на площадке Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.

Руководителем команды выступил Кирилл Сухов, учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 города Санкт-Петербурга, заместителем руководителя сборной — Андрей Кушнир, методист Центра педагогического мастерства города Москвы.

Команда была отобрана тренерским штабом ещё весной этого года. Подготовка команды велась тренерским штабом в рамках подготовки сборной на Международную олимпиаду 2021 года.

Справочно

Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния). Впервые соревнование прошло в 2008 году.

В олимпиаде принимают участие школьники из разных стран. По регламенту состязания они выполняют индивидуальные задания в течение двух дней. В каждом из туров необходимо за 4,5 часа решить три задания. Победители определяются в личном и командном зачётах.

Официальный язык соревнований — английский, но задания участники получают на родном языке.

На предыдущей олимпиаде Romanian Master of Mathematics 2020 российская сборная получила пять золотых медалей и заняла первое место в командном зачёте.