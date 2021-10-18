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Судостроение и судоходство

Стартовал этап испытаний подводного «Клавесина»

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/srqq1qj-IKI

На Дальнем Востоке начался третий этап полевых испытаний новейшего подводного беспилотного комплекса «Клавесин-2Р-ПМ». Новинку тестируют, проверяя ее способность к самостоятельной работе на малых глубинах и в условиях ограничения видимости и маневра. Зачем флоту понадобился этот подводный беспилотник разберём в этом выпуске.
Источник: https://youtu.be/srqq1qj-IKI

судостроение
  • Нет аватара william blake
    18.10.2111:42:03

    Подводные беспилотники это в принципе жесть. Любые размеры и глубины, автономность, при желании, не ограничена. В отличие от всяких летающих штуковин-никогда не знаешь откуда что запустили и где оно там плавает.

    #1241512
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