Стартовал этап испытаний подводного «Клавесина»

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/srqq1qj-IKI

На Дальнем Востоке начался третий этап полевых испытаний новейшего подводного беспилотного комплекса «Клавесин-2Р-ПМ». Новинку тестируют, проверяя ее способность к самостоятельной работе на малых глубинах и в условиях ограничения видимости и маневра. Зачем флоту понадобился этот подводный беспилотник разберём в этом выпуске.