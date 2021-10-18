В Адыгее открылась первая очередь завода быстрозамороженной плодоовощной продукции
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В Тахтамукайском районе Адыгеи открылся завод по производству быстрозамороженной плодоовощной продукции.
Производственные мощности занимают 9,5 тыс. м2. Проектная мощность завода — до 14 тыс. тонн продукции в год. Холодильная установка может вмещать 4 тыс. тонн продукции.
В первую очередь проекта компания «Альянс» вложила около 650 млн рублей.
В период июнь 2022 — март 2023 запланирован запуск второй очереди производства. Дополнительно будет инвестировано около 350 млн. рублей.
Это позволит увеличить выпуск готовой продукции до 25 тыс. тонн в год, а также увеличить численность сотрудников до 210 человек.
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