В Адыгее открылась первая очередь завода быстрозамороженной плодоовощной продукции

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В Тахтамукайском районе Адыгеи открылся завод по производству быстрозамороженной плодоовощной продукции.

Производственные мощности занимают 9,5 тыс. м2. Проектная мощность завода — до 14 тыс. тонн продукции в год. Холодильная установка может вмещать 4 тыс. тонн продукции.

В первую очередь проекта компания «Альянс» вложила около 650 млн рублей.

В период июнь 2022 — март 2023 запланирован запуск второй очереди производства. Дополнительно будет инвестировано около 350 млн. рублей.

Это позволит увеличить выпуск готовой продукции до 25 тыс. тонн в год, а также увеличить численность сотрудников до 210 человек.