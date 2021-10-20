В Барнауле открыли мост после капитального ремонта

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В Барнауле состоялось открытие Коммунального моста после первого за 60 лет масштабного ремонта.

Движение по автомобильной части совмещенного с железной дорогой моста было закрыто на период проведения работ с 2020 года. Это потребовало переориентации транспортных потоков, так как мост является одним из двух направлений, соединяющим Барнаула с Чуйским трактом: по его территории проходят 16 межмуниципальных маршрутов, ежесуточно здесь проезжают около 20 тыс. автомобилей. Было демонтировано более 11 тыс. тонн поврежденных железобетонных конструкций. Автодорожную часть совмещенного моста выполнили из металлических ортотропных плит общим весом 2,2 тыс. тонн. На эстакадах установили новые балки пролетных строений из сборного железобетона весом 2,5 тыс. тонн. Строители уложили два слоя асфальтобетонного покрытия на площади 9 тыс. кв. метров, смонтировали перильное и барьерное ограждение.

Стоимость ремонта составила 1,1 миллиарда рублей.

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Мост, который является одним из двух направлений, соединяющих Барнаул с Чуйским трактом, объединяет автомобильное и железнодорожное движения. Поезда ходят по нему с 1915 года, а автомобили ездят с 1959 года. Отмечается, что строители завершили реконструкцию с опережением графика: они сдали мост на месяц раньше срока. На прочность его испытала дорожная техника.

Коммунальный мост на выезде из Барнаула — одна из важнейших переправ регионального центра и всего Алтайского края. До 1997 года, пока не открыли Новый мост, он был единственной автомобильной переправой через Обь в Алтайском крае. Он совмещен с железнодорожным мостом и располагается над ним. Ранее сообщалось, что движение по мосту через реку Обь было перекрыто в Барнауле в январе 2020 года для проведения ремонтных работ. Они должны были завершиться 20 ноября 2021 года, однако удалось закончить работы на месяц раньше срока.