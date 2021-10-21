Русская ягода увеличивает производство

© msh.mosreg.ru

В подмосковном хозяйстве «Русская ягода» в 2021 году собрали на 45 тонн ягоды больше, чем в прошлом.

Три года назад в хозяйстве установили 1 га туннельных теплиц, весь урожай был успешно реализован в торговые сети Москвы и Московской области. В 2019 году было установлено ещё 4 га теплиц, что позволило гарантировать объём, качество товара и стабильность его поставок клиентам.

С прошлого года география реализации продукции предприятия расширилась. Общая площадь хозяйства на сегодня составляет 65 га.

В текущем сезоне за счёт увеличения площадей посадки ягод в «Русской ягоде» собрали около 125 тонн клубники и малины. В прошлом году здесь удалось собрать и реализовать более 80 тонн ягоды. Сбор урожая увеличился на 45 тонн.

© msh.mosreg.ru

Предприятие «Русская ягода» основано в 2014 году. Под этот проект была выбрана плодородная земля в живописном, удаленном от дорог месте, рядом с Окой, с благоприятной экологической обстановкой в Луховицком городском округе Подмосковья.

На предприятии высаживают и собирают малину и клубнику восьми сортов в открытом грунте и в теплицах тоннельного типа. Посадка ягоды осуществляется с разным периодом созревания. Это позволяет собирать урожай с июня и до начала октября.

Особое внимание здесь уделяют подбору качественного посадочного материала, и высокоэффективной системе орошения.

Выращивание ягодной культуры на агроволокне позволяет исключить большинство заболеваний растений. А капельная система полива гарантирует доставку влаги каждому кусту вне зависимости от погодных условий. В течение 10-15 минут после сбора ягода попадает в зону упаковывания, после чего она охлаждается в холодильном терминале с системой экспресс-охлаждения до температуры +4 градусов и уже утром попадает на полки в торговые сети абсолютно свежей. Это заметно отличает подмосковную ягодную продукцию от товаров, поставляемых издалека.

Компания «Русская ягода» неоднократно была награждена различными почетными грамотами и стала популярна среди покупателей как Подмосковья, так и соседних регионов.

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru