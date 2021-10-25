Цех абразивной обработки и окраски металлоконструкций введён в Белокаменке

В посёлке Белокаменка разместился центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Данный центр является ключевым объектом для создаваемой в России отрасли по производству СПГ- оборудования. На его площадке в Мурманской области производятся основания гравитационного типа (ОГТ), осуществляется интеграция СПГ- оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ. Центр уже приступил к проекту Арктик СПГ 2. В строительство вовлечено более 100 российских производителей. Значительная доля высоктехнологичной продукции создана специально для данного проекта и не имеет аналогов в России. Компания SPK GROUP участвовала в проектировании и комплексной поставке оборудования для цеха абразивной обработки и окраски металлоконструкций. Здесь реализована 1 дробеструйная камера и 3 окрасочной-сушильные камеры, в совокупности они составляют самый большой окрасочный комплекс в мире! Размеры его сопоставимы с двумя футбольными полями.

Подробности проекта — в видео.

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