В Ульяновской области запущен животноводческий комплекс на 410 нетелей

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ООО «Агро-Нептун» ввело в эксплуатацию животноводческий комплекс, рассчитанный на 410 нетелей. Первые нетели поступили на ферму 22 октября.

Строительство фермы шло с июня прошлого года.

ООО «Агро-Нептун» расположено в Селе Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской области. Предприятие занимает второе место в регионе по производству молока. В 2020 году было произведено 12,5 тыс. тонн молока.