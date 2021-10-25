В Ульяновской области запущен животноводческий комплекс на 410 нетелей
ООО «Агро-Нептун» ввело в эксплуатацию животноводческий комплекс, рассчитанный на 410 нетелей. Первые нетели поступили на ферму 22 октября.
Строительство фермы шло с июня прошлого года.
ООО «Агро-Нептун» расположено в Селе Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской области. Предприятие занимает второе место в регионе по производству молока. В 2020 году было произведено 12,5 тыс. тонн молока.
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