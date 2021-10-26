«Свеза» отгрузила для Kögel GmBH первую партию фанеры для прицепов

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Петербургский комбинат «Свезы» произвел первые отгрузки фанеры немецкому концерну Kögel. Эта компания входит в тройку мировых лидеров по производству тентованной прицепной техники. Планируется, что ежегодно «Свеза» будет поставлять несколько тысяч кубометров продукции в адрес концерна.

Компания «Свеза» со своей производственной площадки в Санкт-Петербурге произвела первые отгрузки продукции крупнейшему немецкому производителю прицепной техники Kögel GmbH. Ранее тестовая партия фанерных полов «Свезы» успешно прошла аудит качества на московском заводе-изготовителе немецкого бренда. Детали сделки стороны не разглашают, при этом поставки продукции составят несколько тысяч кубометров ежегодно.

Транспортное автомобилестроение — один из ключевых клиентских сегментов для «Свезы». Для его развития весной 2021 г. на петербургском комбинате было специально запущено производство нового фанерного формата 5×11 футов (1525×3355 мм). Использование фанерных листов больших размеров в обустройстве трейлеров позволяет производителям снизить массу автоприцепа и, таким образом, повысить его грузоподъемность.

Для удобства клиентов «Свеза» внедряет новый формат упаковки и комплектования готовой продукции. Так, на петербургском комбинате были разработаны варианты готовых комплектов фанерных полов. Внутри каждого комплекта находится заранее определенное количество листов, при этом каждый лист имеет нужные размеры. Кромка каждого листа опилена и обработана специальным образом на высокоточном CNC-станке. В комплекте фанера уложена в строгой очередности в соответствии с порядком сборки. Фактически для производителей автоприцепов обустройство пола стало похоже на сбор конструктора — детали в каждом сете идеально подходят друг к другу и легко монтируются на раме будущего трейлера.

По данным открытых источников, на европейском рынке присутствуют пять ведущих производителей прицепной техники. Около трети выпускаемых ими трейлеров оборудованы полами из ламинированной березовой фанеры от «Свезы».