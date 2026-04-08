Петербургский комбинат лесопромышленной группы «Свеза» завершил модернизацию форматно-раскроечного центра в производстве обработки фанеры. Это позволит сократить трудозатраты при обработке мелких деталей, а также ускорить последующую сортировку и упаковку продукции на 15%. Таким образом компания сможет быстрее выполнять заказы клиентов.

Форматно-раскроечный центр — станок для раскроя древесно-стружечных плитных материалов, который используется, в том числе, на петербургском фанерном комбинате «Свеза». Обновление затронуло ключевой этап производственной цепочки — выгрузку обработанной фанеры для отгрузки на следующий передел, что напрямую влияет на скорость прохождения заказов по производству.

Ранее материал опиливался и подавался на портал выгрузки по одному листу, что замедляло передачу фанеры на упаковку и увеличивало сроки выполнения заказов. Теперь оборудование автоматически собирает готовые пачки продукции, которые сразу направляются на дальнейшую обработку, сокращая время производственного цикла.

Наибольший эффект достигнут на участке мелкого раскроя, где из стандартных листов выпиливается до 15 деталей под индивидуальные заказы. Модернизация процесса позволила отказаться от ручной сборки поддонов. Раскроечный центр автоматически формирует пачки фанеры в нужном объеме и передает их для дальнейшей обработки, что ускоряет подготовку продукции к отгрузке.

Дополнительно на линии установлены два подъемных стола с воздушной подушкой, что ускорит перемещение заготовок и снизит нагрузку на персонал. Оборудование уже введено в эксплуатацию и проходит этап пуско-наладочных работ.

«Модернизация позволит нам убрать узкое место на участке и ускорить весь процесс обработки. Сегодня центр формирует готовые пачки автоматически, что упрощает работу операторов. В результате мы сможем быстрее выполнять процесс сортировки фанеры и упаковки мелких деталей, тем самым оперативнее выполнять индивидуальные заказы», — прокомментировал Вадим Ивлев, руководитель производства обработки фанеры комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге.