Новости дорожного хозяйства

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В Камчатском крае открыли движение на участке трассы А-401

Сегодня открыли движение по участку км 13 — км 35 федеральной автодороги А-401 от Петропавловска-Камчатского до аэропорта в Елизовском районе, где завершились работы по капитальному ремонту.

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В ходе работ по капитальному ремонту участка трассы дорожники устроили земляное полотно, водосбросы и дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтировали 27 водопропускных труб и построили две новые, установили 18,5 км осевого барьерного ограждения и 18,2 км стационарного электроосвещения, а также оборудовали 29 остановочных павильонов. В связи с высокой интенсивностью движения автомобильного транспорта было выполнено переустройство существующих и устройство новых светофорных объектов (всего — 23).

Согласно предварительной программе работ, до конца 2025 года после капитального ремонта и ремонта в нормативное состояние планируется привести ещё около 17 километров федеральной трассы А-401. Общая протяженность трассы — 38 км, из них 14 километров проходят по территории города Петропавловск-Камчатский и являются важнейшей частью его транспортной системы. Далее автомобильная дорога пролегает мимо дачных массивов и заканчивается у Международного аэропорта в городе Елизово.

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Руководитель Федерального дорожного агентства также принял участие в открытии реконструированного участка региональной трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. В рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» отрезок со 181-го по 208-й км перевели из гравийного в асфальтобетонное исполнение. По распоряжению Правительства Российской Федерации Камчатскому краю были выделены средства на 2021 год в размере 1,6 млрд рублей на завершение реконструкции этих 27 км.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

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В Кабанском районе Бурятии капитально отремонтировали 26 км трассы Р-258 «Байкал»

После капитального ремонта открыт 26-километровый участок трассы Р-258 «Байкал» Иркутск — Улан-Удэ — Чита с 335-го по 362-й км.

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Работы на объекте были начаты в июне 2019 года. Дорожники провели замену и усиление дорожной одежды, выполнили устройство насыпи земляного полотна, укрепили откосы и кюветы, а также провели переустройство и ремонт водопропускных труб.

В ходе строительно-монтажных работ федеральные дорожники обустроили 12 автопавильонов с переходно-скоростными полосами, вблизи которых для пассажиров и пешеходов были устроены тротуары. Для удобства участников дорожного движения специалисты выполнили устройство наружного освещения на двух автобусных остановках и трех пешеходных переходах вне населенных пунктов.

В целях обеспечения безопасности движения участок дороги оснащен новыми светоотражающими дорожными знаками и сигнальными столбиками. Для предотвращения съезда автомобилей с обочины специалисты установили металлическое барьерное ограждение, а также нанесли горизонтальную разметку из термоплатистика.

Досрочно завершен ремонт мостовых сооружений в Новосибирской и Омской областях

После ремонта открыто движение на путепроводе, расположенном на 821-м км трассы Р-254 «Иртыш» Южный обход города Омска, и на двух сооружениях Северного обхода Новосибирска: на путепроводе на 49-м км и на мосту через озеро Старица на 34-м км.

В ходе капитального ремонта, начатого осенью прошлого года на путепроводе Южного обхода Омска, федеральные дорожники выполнили подъем балок до проектных отметок с заменой опорных частей, переустроили дорожную одежду с гидроизоляцией, обновили деформационные швы, барьерное и перильное ограждение. Кроме того, специалисты смонтировали новые лестничные сходы и композитные поперечные лотки, а также нанесли на тротуары антискользящее покрытие.

Путепровод на 49-м км Северного обхода Новосибирска расположен над железной дорогой и состоит из двух частей, разделённых барьерным ограждением. Начиная с мая этого года мостовики отремонтировали правую его сторону: заменили одежду ездового полотна и деформационные швы, перильное и барьерное ограждение, отремонтировали опоры освещения. Левую сторону сооружения обновят в следующем году.

На мосту через озеро Старица дорожники обновили одежду ездового полотна, деформационные швы и элементы инженерного обустройства.