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Экспорт

АО «ТЯЖМАШ» отгружена четвертая мельница на ТЭС «Костолац-Б» в Сербии

 © www.tyazhmash.com

В октябре территорию АО «ТЯЖМАШ» (Самарская обл.) покинула очередная автоколонна с оборудованием для нового энергоблока ТЭС «Костолац-Б» в Сербии. На этот раз в путь отправилась четвертая из восьми заказанных мельниц МВ 3850/1150/460. Крупногабаритные узлы заняли восемь автотралов, а остальные части разместились на семи фурах.

Ожидается, что в 2021 году завод выполнит еще две отгрузки по этому заказу: в ноябре уедет пятая мельница, а в декабре — шестая. Сейчас они находятся на стадии упаковки. Последние же две мельницы возьмут курс на Сербию в 2022-м.

Вместе с тем как на строительную площадку прибудет все необходимое оборудование, там начнутся монтажные работы. Это планируется в феврале будущего года.

 © www.tyazhmash.com
Источник: https://www.tyazhmash.com/company-g...ertaya-melnica-na-tes-kostolac-b-v/

Тяжмаш, машиностроение, экспорт, Самарская область, Сербия, оборудование российского производства
  • Герман Мальцев Герман Мальцев
    29.10.2121:15:44

    Станцию Угольную строят? Что молоть будут?

    #1242209
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      29.10.2123:18:27

      Дополнительный пятый блок угольной электростанции.

      Довольно крупная, даёт около 10% электроэнергии Сербии.

      #1242211
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