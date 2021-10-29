АО «ТЯЖМАШ» отгружена четвертая мельница на ТЭС «Костолац-Б» в Сербии
В октябре территорию АО «ТЯЖМАШ» (Самарская обл.) покинула очередная автоколонна с оборудованием для нового энергоблока ТЭС «Костолац-Б» в Сербии. На этот раз в путь отправилась четвертая из восьми заказанных мельниц МВ 3850/1150/460. Крупногабаритные узлы заняли восемь автотралов, а остальные части разместились на семи фурах.
Ожидается, что в 2021 году завод выполнит еще две отгрузки по этому заказу: в ноябре уедет пятая мельница, а в декабре — шестая. Сейчас они находятся на стадии упаковки. Последние же две мельницы возьмут курс на Сербию в 2022-м.
Вместе с тем как на строительную площадку прибудет все необходимое оборудование, там начнутся монтажные работы. Это планируется в феврале будущего года.
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