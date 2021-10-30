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Судостроение и судоходство

Как устроен первый российский теплоход на СПГ «Чайка» проекта 03622

В начале октября этого года в рамках Петербургского международного газового форума Зеленодольский завод имени А.М. Горького (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс») передал заказчику, компании «Газпром СПГ технология», инновационный теплоход на СПГ «Чайка» пр. 03622. Проектными работами занималось Зеленодольское проектно-конструкторское бюро. О том как устроено судно в подробном репортаже «Медиапалубы» (много фото) — https://paluba....edia/news/13540

 © paluba.media

На сегодня это первое построенное в России речное пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе. До этого теплоход совершил переход по ВВП из Зеленодольска в Санкт-Петербург, где судно и планируют эксплуатировать в дальнейшем.

 © paluba.media

За время пути команда во главе со знаменитым волжским капитаном Романом Лизалиным испытала «Чайку» в работе на длинных маршрутах и в шлюзовании, отработала технологию бункеровки СПГ.
Источник: https://paluba.media/

Чайка, Проект 03622, СПГ, Корабль, Судно
  • Нет аватара william blake
    31.10.2102:15:51

    Газоход?

    О том как устроено судно в подробном репортаже «Медиапалубы» (много фото)

    В ссылке на главную страницу фото нет

    И я даже не могу дать правильную ссылку, они отключены по какой то причине

    Отредактировано: william blake~02:18 31.10.21
    #1242261
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