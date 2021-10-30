Как устроен первый российский теплоход на СПГ «Чайка» проекта 03622

В начале октября этого года в рамках Петербургского международного газового форума Зеленодольский завод имени А.М. Горького (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс») передал заказчику, компании «Газпром СПГ технология», инновационный теплоход на СПГ «Чайка» пр. 03622. Проектными работами занималось Зеленодольское проектно-конструкторское бюро. О том как устроено судно в подробном репортаже «Медиапалубы» (много фото) — https://paluba....edia/news/13540

© paluba.media

На сегодня это первое построенное в России речное пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе. До этого теплоход совершил переход по ВВП из Зеленодольска в Санкт-Петербург, где судно и планируют эксплуатировать в дальнейшем.

© paluba.media

За время пути команда во главе со знаменитым волжским капитаном Романом Лизалиным испытала «Чайку» в работе на длинных маршрутах и в шлюзовании, отработала технологию бункеровки СПГ.