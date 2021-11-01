Строительство нового производственного комплекса в ОЭЗ «Технополис «Москва» площадка «Алабушево»

С 2018 года мы осуществляем строительство современного высокотехнологичного производственного комплекса в ОЭЗ «Технополис «Москва» площадка «Алабушево».

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В I полугодии текущего года мы закончили прокладку наружных инженерных сетей, смонтировали внутренние перегородки, приступили к чистовой отделке помещений, монтажу систем вентиляции и кондиционирования, системы электроснабжения здания, а также начали благоустройство прилегающей территории.

В II полугодии 2021 года мы приступили к монтажу систем автоматической пожарной сигнализации, систем связи и контроля доступа, видеонаблюдения. Подготовка объекта к сдаче госкомиссии идет полным ходом и теперь можно говорить о том, что мы выходим на финишную прямую в строительных работах.

Значительную часть 4‑этажного здания занимают производственные помещения. На площади 15 тысяч квадратных метров будут расположены цех по производству печатных плат и монтажно-сборочное производство, оснащенные современным, уникальным для России оборудованием.

На данной площадке будет создано более 450 рабочих мест, появится возможность трудоустройства выпускников местных вузов и колледжей.

Запуск первой очереди производственных цехов для выпуска продукции запланирован на 2022 год.

Смотрите небольшое видео-таймлапс о процессе строительства.