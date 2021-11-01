Как проходила церемония закладки траулера проекта Т40 В на «Верфи братьев Нобель»

22 октября в Рыбинске началось строительство второго траулера проекта Т40 В. Торжественная церемония закладки прошла в стапельном цехе «Верфи братьев Нобель». Рыбопромысловое судно строится по заказу камчатского рыбоперерабатывающего завода «Сокра».

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Первый траулер в серии заложили в мае 2021 года, и уже сегодня корпус судна обретает свои очертания. Всего «Сокра» планирует построить четыре траулера подобного проекта.

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Концептуальный проект траулера разработало нижегородское конструкторское бюро «Си Тех», за рабоче-конструкторскую документацию отвечает бюро «Адомат».

По планам строительства, верфь передаст головной траулер проекта «Сокре» в конце 2022 года, однако переход на Камчатку начнется весной 2023-го. Все остальные «рыбаки» серии будут готовы к работе в 2023 году. Все суда будут ловить рыбу преимущественно в Охотском и Беринговом морях.