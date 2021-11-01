Движение транспорта запустили по новому путепроводу в Амурской области

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1 ноября в г. Свободном открыли движение автотранспорта по новому путепроводу на Михайло-Чесноковской. Строители завершили реконструкцию виадука над Транссибом и сдали объект в эксплуатацию.

Решение о реконструкции в Свободном принято после обрушения в 2018 году старого путепровода, соединявшего центральную и залинейную части города. Работы на стройплощадке начались в сентябре прошлого года. Строительство велось над действующем участком Транссибирской магистрали без остановки движения поездов и с минимальным применением технологических окон.

Протяженность нового сооружения составляет 174 метра, его промежуточные опоры находятся в габарите железной дороги. Пролетное строение — металлическое из атмосферостойкой стали, не требующей антикоррозийной защиты на протяжении всего срока эксплуатации. Технологии и материалы, используемые при строительстве, отвечают всем мировым стандартам.