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Дорожное строительство

Движение транспорта запустили по новому путепроводу в Амурской области

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1 ноября в г. Свободном открыли движение автотранспорта по новому путепроводу на Михайло-Чесноковской. Строители завершили реконструкцию виадука над Транссибом и сдали объект в эксплуатацию.

Решение о реконструкции в Свободном принято после обрушения в 2018 году старого путепровода, соединявшего центральную и залинейную части города. Работы на стройплощадке начались в сентябре прошлого года. Строительство велось над действующем участком Транссибирской магистрали без остановки движения поездов и с минимальным применением технологических окон.

Протяженность нового сооружения составляет 174 метра, его промежуточные опоры находятся в габарите железной дороги. Пролетное строение — металлическое из атмосферостойкой стали, не требующей антикоррозийной защиты на протяжении всего срока эксплуатации. Технологии и материалы, используемые при строительстве, отвечают всем мировым стандартам.
Источник: https://www.teleport2001.ru/news/20...yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Амурская область, мосты
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