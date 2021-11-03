НПО «НТЭС» из г. Бугульма разработал и запустил в серийное производство мини-погрузчики «Frontmen»

Мини-погрузчик FRONTMEN 220 © nponts.ru

ООО НПО «НТЭС» из г. Бугульма разработал и запустил в серийное производство мини-погрузчики под торговой маркой FRONTMEN. Одна машина для всех задач!

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель FRONTMEN 220 — это мини-погрузчик с бортовым поворотом, что позволяет ему развернуться практически на одном месте. Универсальная, компактная, высокопроходимая техника с гидравлическим приводом, предназначенная для работы в ограниченных пространствах: в условиях узких городских улиц, заводских цехов, складов, доков и т. п. Мини-погрузчик отличается компактными габаритами, высокой маневренностью и плавностью хода. Может проехать и развернуться там, где другая спецтехника не может!

Технические характеристики:

Мощность, л.с. (кВт) — 11,7 (8,7)

Топливо — Бензин, А-95

Привод — 4WD

Максимальная скорость, км/ч — 6

Подача гидронасоса, л/мин. — 23,5

Давление в гидравлической системе, атм. — 190

Грузоподъемность, кг — 220

Вырывное усилие, кг — 697

Масса шасси, кг — 500

Цвет — Зеленый

Габариты шасси на стандартных колесах (Д x Ш x В), мм — 1556×740×1180

Мини-погрузчик FRONTMEN 220 с навесным оборудованием ВИЛЫ ПАЛЛЕТНЫЕ © nponts.ru

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мини-погрузчики многократно расширяют свою функциональность за счет использования разнообразного навесного оборудования. На сегодняшний день запущены в серийное производство следующий перечень навесного оборудования:

Ковш универсальный

Ковш универсальный © nponts.ru

Ковш универсальный предназначен для транспортировки сыпучих материалов: щебень, песок, грунт, торф, строительные сыпучие материалы, снег, сколотый лед, перегной и т. п.

Ковш универсальный узкий

Ковш универсальный узкий © nponts.ru

Ковш универсальный узкий предназначен для транспортировки сыпучих материалов: щебень, песок, грунт, торф, строительные сыпучие материалы, снег, сколотый лед, перегной и т. п.

Вилы паллетные

Вилы паллетные © nponts.ru

Вилы паллетные могут применяться в строительстве, коммунальном и складском хозяйствах, на промышленных предприятиях для перемещения грузов в стесненных условиях.

Кран-балка телескопическая

Кран-балка телескопическая © nponts.ru

Кран-балка предназначена для погрузки и перемещения крупногабаритных грузов при помощи крюка и грузовых строп.

Отвал универсальный ОТВ-1

Отвал универсальный ОТВ-1 © nponts.ru

Отвал универсальный ОТВ-1 применяется для засыпки траншей, ям, уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от песка, мусора, свежевыпавшего снега.

Отвал универсальный ОТВ-2

Отвал универсальный ОТВ-2 © nponts.ru

Отвал универсальный ОТВ-2 применяется для засыпки траншей, ям, уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от песка, мусора, свежевыпавшего снега.

Отвал универсальный ОТВ-3

Отвал универсальный ОТВ-3 © nponts.ru

Отвал универсальный ОТВ-3 применяется для засыпки траншей, ям, уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от песка, мусора, свежевыпавшего снега.

Захват для бордюра

Захват для бордюра © nponts.ru

Специальное исполнение захвата позволяет производить строповку бордюрного камня за торцевые кромки. Захват удобен для использования при складировании бордюрного камня или размещения его на поддоне, так как позволяет размещать блоки вплотную друг к другу.

Сходни (трапы)

Сходни (трапы) © nponts.ru

С помощью сходней (трапов) намного удобнее грузить различную спецтехнику на легковой прицеп. Во всех моделях предусмотрена защита от скольжения и специальные листы с пуклевкой, которые позволяют гусеницам плотно зацепиться за поверхность.

ВИДЕООБЗОР

https://www.youtube.com/watch?v=9buKPNzoDyU