В Ленобласти полностью обновили мост через Вуоксу у МАПП Светогорск

На 36 километре автодороги «Выборг-Светогорск» (трасса А-181 «Скандинавия») в Ленинградской области завершен капитальный ремонт.

На мосту через Вуоксу обновили дорожное покрытие, которое теперь полностью соответствует нормативам и требованиям безопасности. Теперь дорога выдержит любую транспортную нагрузку.

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Во время работ дорожные рабочие почти полностью разобрали мост, отремонтировали все девять опор, водопропускные трубы на подходах, устроили новое пролетное строение.

Габарит проезжей части во время капремонта расширили до 10 метров. Также было смонтировано барьерное и перильное ограждения, поставили освещение и уложили новое покрытие. Не забыли обустроить и пешеходную зону.

Движение транспорта запущено по двум полосам.