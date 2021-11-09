АО «ГАКЗ» представило новую бурильно-крановую машину для ВС РФ

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Как сообщила пресс-служба Росспецмаш, в начале ноября 2021 года, Галичский автокрановый завод, который входит в ассоциацию «Росспецмаш», представил новую бурильно-крановую машину грузоподъёмностью 7,0 тонн на базе шасси КАМАЗ-43118, в комплектации кран-люлька-бур «3 в 1».

В новой модели увеличены параметры бурового оборудования, в частности увеличена ширина бурового инструмента с 450 мм до 500 мм, а также увеличен крутящий момент на буровом оборудовании с 5245 до 6700 ньютонов на метр.

© www.gakz.ru

© www.gakz.ru

© www.gakz.ru

Новая модель БКМ является второй новинкой выпущенной Галичским автокрановым заводом для ВС РФ в 2021 году. В конце августа 2021 г. сайт «Сделано у Нас» сообщил о выпуске АО «ГАКЗ» новой полковой колесно-гусеничной машины для инженерных войск и служб МЧС, предназначенной для бульдозерно-землеройных работ.

В гражданском исполнении завод выпускает 8 моделей КМУ на шасси КАМАЗ:

Кран-манипулятор тросовый КМА-150-1, изготовленный на базе автомобильного шасси KAMAZ-65115 (6×4) ЕВРО-5;

Кран-манипулятор тросовый КМА-150-2, изготовленный на базе автомобильного шасси KAMAZ-65117 (6×4) ЕВРО-5;

Кран-манипулятор тросовый КМА-150-4, изготовленный на базе автомобильного шасси KAMAZ-43118 (6×6) ЕВРО-5 седельный тягач;

Кран-манипулятор тросовый КМА-150-5, изготовленный на базе автомобильного шасси KAMAZ-43118 (6×6) ЕВРО-5;

Кран-манипулятор тросовый КМА-150-5 с буром, изготовленный на базе автомобильного шасси KAMAZ-43118 (6×6) ЕВРО-5;

Кран-манипулятор тросовый КМА 150-1 с сертифицированной рабочей платформой с высотой подъёма 24 м, изготовленный на базе автомобильного шасси KAMAZ-65115 (6×4) ЕВРО-5;

Кран-манипулятор тросовый КМА 150-5 с сертифицированной поворотной рабочей платформой с высотой подъёма 22 м, изготовленный на базе автомобильного шасси KAMAZ-43118 (6×6) ЕВРО-5.