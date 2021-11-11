Российский робот сдал важный экзамен
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/bvUjq6P5c6g
По итогам испытаний на космодроме «Восточный» российская робототехническая платформа «Маркер» признана годной для охраны особо важных объектов. Это говорит о том, что мы впервые приблизились к созданию полноценного боевого робота, который умеет видеть понимать увиденное и на основе этого принимать самостоятельные решения. Как этого удалось достичь — расскажем в этом выпуске.
Источник: https://youtu.be/bvUjq6P5c6g
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