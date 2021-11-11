Российский робот сдал важный экзамен

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По итогам испытаний на космодроме «Восточный» российская робототехническая платформа «Маркер» признана годной для охраны особо важных объектов. Это говорит о том, что мы впервые приблизились к созданию полноценного боевого робота, который умеет видеть понимать увиденное и на основе этого принимать самостоятельные решения. Как этого удалось достичь — расскажем в этом выпуске.