Третью очередь крупного свинокомплекса запустили в Новосибирской области

Третья очередь свинокомплекса «Кудряшовское» стоимостью 3,3 млрд рублей, которая позволит увеличить объемы производства в полтора раза, начала работу в Новосибирской области. Создано 150 рабочих мест.

Запуск третьей очереди позволит свинокомплексу увеличить объемы производства продукции в полтора раза — до 95 тыс. тонн в год. Предприятие представляет собой современное, высокотехнологичное производство, полностью оснащенное автоматизированным оборудованием для содержания, поения и кормления животных. Отходы животноводства при переработке применяются в растениеводстве.

АО «Кудряшовское» приступило к строительству третьей очереди в 2019 году. Проект был профинансирован Россельхозбанком.

Гавриленко пояснил, что сейчас для «Кудряшовского» основная задача — обеспечить продукцией продовольственный рынок России. «Мы увеличим объемы [поставок] на ближайшие регионы, поскольку не каждый может похвастаться своей базой по производству мяса свинины, мы восполняем эти объемы. Второе направление — это экспорт свинины в такие страны, как Вьетнам, Монголия и Таиланд. Мы идем к тому, чтобы увеличивать объемы», — пояснил он, добавив, что предприятие сохраняет планы по выходу на рынок Китая.