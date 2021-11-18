Успешный запуск ракеты «Циркон» в Белом море

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Российский ВМФ в очередной раз испытал гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон». Ее пустили с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» по цели в Белом море.

«Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря. По данным объективного контроля полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель поражена прямым попаданием», — говорится в тексте сообщения.

В тестировании новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты экипаж «Адмирала Горшкова» участвовал и ранее: летом 2021 года, а ранее — в декабре, ноябре и октябре 2020-го. Во время одного из таких испытаний «Циркон» точно попал в морскую цель с расстояния 450 км. Скорость ракеты при этом составила более 8 Махов.

Стрелял фрегат не только по морским объектам, но и по наземной цели. Все пуски «Циркона» были признаны успешными. В августе этого года военное ведомство на форуме «Армия-2021» заключило с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» контракт на поставку ракет 3М22.

Определён первый штатный носитель гиперзвукового ракетного комплекса. Им станет фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко». Этот корабль имеет на борту 16 вертикальных пусковых установок УКСК 3С14. Их универсальность в том, что они подходят как для пуска крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», так и для стрельбы «Цирконами».

Что касается подлодок, то гиперзвуковыми ракетами собираются оснащать атомные субмарины проекта 885 «Ясень» и их модернизированные варианты с литерой «М». Атомоход «Северодвинск», который участвовал в подводных испытаниях «Циркона», как раз из их числа.