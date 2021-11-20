Новая линия запущена на кондитерской фабрике в Собинке Владимирской области

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19 ноября на собинской фабрике «Большевик» состоялся запуск второй производственной линии по выпуску бисквитов «Медвежонок Барни» и мини-кексов «Юбилейное». Запуск линии стал завершением первого этапа инвестиционного проекта «Рубикон» компании «Мон`дэлис Русь».

Объём инвестиций в проект составил 2,5 млрд рублей.

На фабрике трудятся в основном местные жители. В новых цехах создано ещё 40 рабочих мест.

Строительство и монтаж нового производственного здания были завершены в минимальные для российской пищевой промышленности сроки. В мае 2020 года строители приступили к разметке площадки для нового объекта, а уже в июле этого года началось производство бисквитной продукции в тестовом режиме.

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Большинство производственных процессов автоматизированы. Начало линии — огромная ёмкость, в которой замешиваются сахар, мука, масло и прочие ингредиенты для теста. Силиконовые формы для выпекания смазываются маслом, после чего наполняются смесью.

Далее продукция попадает в 40-метровую печь. Она разделена на несколько отсеков с разными температурными режимами. Испёкшиеся бисквиты подаются на автоматику, которая при помощи иголок наполняет кондитерские изделия начинкой и достаёт их из форм. Готовые сладости проходят через холодильную камеру длиной в несколько десятков метров. Остывшее лакомство проверяется на вес, влажность и проходит через металлодетектор и отправляется на упаковку.

К середине 2022 года на фабрике «Большевик» планируют запустить еще одну производственную линию. На ней будут изготавливать печенье. Это создаст 80 новых рабочих мест. Кроме того, новую линию по производству шоколадных плиток откроют и на фабрике в Покрове.

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

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