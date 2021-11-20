Компания Youyachts спустила на воду новую модель алюминиевой моторной яхты
Моторная яхта RS 44
О КАТЕРЕ: Цельносварной алюминиевый катер под стационарный мотор. Катер укомплектован: санузел, камбуз, холодильник, транцевые плиты, вэбасто, камеры для швартовки, навигация, боковые опускающиеся стекла на электроприводе, отделка палубы тиком, остекление триплекс вклеиваемый, две отдельных каюты (носовая и детская), отделка салона кожа, дерево, пластик.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина: 13,3 м
- Ширина 4.2 м
- Осадка 0.7 м
- Двигатель стационарный от 320 до 420 л.с
Также компания заканчивает постройку двух больших 20 метровых моторных яхт из алюминия.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/qS23yW0N2PI
Источник: https://www.instagram.com/you_yachts/
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