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Фотофакты

Компания Youyachts спустила на воду новую модель алюминиевой моторной яхты

 © i.imgur.com

Моторная яхта RS 44

О КАТЕРЕ: Цельносварной алюминиевый катер под стационарный мотор. Катер укомплектован: санузел, камбуз, холодильник, транцевые плиты, вэбасто, камеры для швартовки, навигация, боковые опускающиеся стекла на электроприводе, отделка палубы тиком, остекление триплекс вклеиваемый, две отдельных каюты (носовая и детская), отделка салона кожа, дерево, пластик.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 13,3 м

  • Ширина 4.2 м
  • Осадка 0.7 м
  • Двигатель стационарный от 320 до 420 л.с

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

 © i.imgur.com

Также компания заканчивает постройку двух больших 20 метровых моторных яхт из алюминия.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/qS23yW0N2PI
Источник: https://www.instagram.com/you_yachts/

Youyachts, катер, ленинградская область,
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