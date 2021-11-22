Компания UMATEX ввела в эксплуатацию завод по производству ПАН-прекурсора

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Компания UMATEX (предприятие Госкорпорации «Росатом») ввело в эксплуатацию завод по производству ПАН-прекурсора (сырье для получения углеродного волокна). Торжественная церемония запуска завода состоялась 22 ноября 2021 года в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан).

Компания UMATEX реализовала инвестиционный проект по созданию завода всего за три года. Общий бюджет проекта составил 8,5 млрд рублей. Строительство завода было профинансировано Госкорпорацией «Росатом» (5,2 млрд руб.), АО «ОЭЗ ППТ „Алабуга“ (3 млрд руб.) и Минпромторгом РФ (0,3 млрд руб.).Мощность завода составляет 5 тысяч тонн полиакрилонитрильного волокна в год. На предприятии создано 167 новых рабочих мест.

На заводе используется технологическое оборудование итальянского производства. Партнер Росатома — ОЭЗ ППТ „Алабуга“ — обеспечил на высоком уровне автоматизированную инженерную инфраструктуру предприятия. „Новое производство позволяет сформировать полную технологическую цепочку по углекомпозитным материалам.

Уже получены первые промышленные образцы углеволокна из отечественного ПАН-прекурсора. Их качество - на уровне лучших мировых производителей“, — отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев."ПАН-прекурсор определяет 70% качественных и 40% стоимостных характеристик углеволокна.

Введение новых мощностей позволит обеспечить потребности российского рынка в углеродном волокне, произведенном из отечественного сырья, и закрепить импортонезависимость России в сфере композитных материалов, а также успешно конкурировать на международных рынках с продукцией, не уступающей по качеству и цене зарубежным аналогам.

Еще 5 лет назад 80% углеволокна было импортным, сегодня более 90% - российское, производится на этой площадке. На базе отечественного полиакрилонитрила также продолжатся разработки нового поколения углеродного волокна с передовыми характеристиками», — отметил генеральный директор UMATEX Александр Тюнин.

Для справки:

Производство отечественного современного углеродного волокна было налажено на заводе «Алабуга-Волокно» (входит в АО «Юматекс») в ОЭЗ «Алабуга» в 2015 году. В настоящее время завод выпускает углеродные волокна широкой линейки номиналов.Углеродное волокно состоит из тонких нитей, образованных преимущественно атомами углерода. Процесс формования находится в середине цикла получения продукта — от рождения молекул полимера в реакторе химической части до намотки бобин с белым волокном, готовым к переработке в углеродные материалы.

Из микроскопических струй полимера, проходящих через фильеры с тысячами отверстий, формируются почти невидимые филаменты ПАН-жгутов. Прочность композитов, которые будут получены их этих филаментов после термообработки, определяется тем, что каждое из тысяч волокон вносит свой вклад в прочность будущего углепластика.

Композиты на основе углеродного волокна отличаются легким весом, повышенной прочностью и высокими антикоррозионными свойствами, поэтому эти материалы востребованы в самых разных отраслях промышленности: авиастроении, строительстве, судостроении, энергетике, создании спортивного инвентаря.

Компания UMATEX — единственный производитель углеродного волокна в России и странах СНГ, располагающий масштабными производственными мощностями по всей цепочке создания композитов. Дивизион включает в себя производства ПАН-прекурсора на ПАН заводе в Республике Татарстан, промышленные производства углеродного волокна (УВ) ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» в Республике Татарстан, ООО «Аргон» в Саратовской области, ООО «ЗУКМ» в Челябинске.

В числе предприятий также производство тканей и препрегов АО «Препрег-СКМ» в Москве и ООО «Препрег-Дубна» в Московской области, ООО «Препрег-Калуга». В части конечных изделий функционирует компания по производству спортивного инвентаря «ЗаряД» в Татарстане, ООО «Русатом Пултрузия» по производству продуктов строительного назначения в Нижегородской области, «Русатом Газтех» и совместное предприятие с Роснано «Композит-Инвест» в Москве.

На экспортном направлении работают два торговых дома — в Чехии и Китае. Научно-исследовательский центр, расположенный в Москве, оборудован самым современным оборудованием по разработке технологий ПАН-прекурсоров, УВ, связующих и препрегов.

С целью развития рынка композитов дивизион образовал межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» в Республике Татарстан, Московской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областях. С запуском нового завода по производству полиакрилонитрильного волокна UMATEX завершил формирование полной технологической и производственной цепочки создания композитных материалов от сырья, углеродного волокна, тканей и препрегов на его основе до готовых изделий.