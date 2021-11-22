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Как производят первые российские кофемашины Gufo

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/F1cEkWAgHX4

GUFO — это отечественный производитель профессиональных кофемашин. Качественных мультибойлеров. Мы съездили к ним на производство, поговорили с основателем, сняли как устроена кофемашина, поработали о ней и даже поговорили о будущей домашней кофемашине.

gufo, кофемашина, ярославская область,
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    22.11.2116:57:35

    Тайминги:

    00:00 Вступление

    02:11 С чего всë начиналось

    05:26 Нарезка труб, лазерная резка, сгибка

    07:13 Как росла компания

    10:17 Где купить хорошую кофемолку для дома и бизнеса

    11:46 Исправления ошибок старых машин

    16:54 Токарный, слесарный, сварочный блоки

    18:39 Готовим эспрессо на S1

    22:12 Gufo S1. Мультибойлерная система

    25:24 Gufo S1. Управление

    27:35 Gufo S1. Датчики и контроль

    30:52 Gufo S1. Электроника

    31:57 Конкурсы в честь 3-летия канала

    33:29 Gufo Mini. Отличия от S1

    37:14 Сколько они делают сейчас? Кастомизация

    40:03 Сервисное обслуживание

    43:23 Сборка, стенды, экспериментальный отдел

    45:47 Готовим капучино на S1

    50:37 Домашняя кофемашина

    57:53 Заключение

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