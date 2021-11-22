Как производят первые российские кофемашины Gufo
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/F1cEkWAgHX4
GUFO — это отечественный производитель профессиональных кофемашин. Качественных мультибойлеров. Мы съездили к ним на производство, поговорили с основателем, сняли как устроена кофемашина, поработали о ней и даже поговорили о будущей домашней кофемашине.
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22.11.2116:57:35