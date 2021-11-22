Завершена проходка тоннелей новых станций Люблинско-Дмитровской линии московского метро

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«Впервые в истории московского метростроения — на новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро — финишировали сразу три тоннелепроходческих комплекса „Клавдия“, „Татьяна“ и „Ирина“. Теперь все станции нового участка салатовой линии соединены друг с другом», — сообщили в Правительстве Москвы.

22 ноября на Московском метрополитене завершено строительство перегонных тоннелей для трёх станций северного участка Люблиско-Дмитровской линии: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».

Участок метро длиной 6,9 км пройдёт вдоль Дмитровского шоссе. В его составе будут открыты 3 станции: «Яхромская» — у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы; «Лианозово» — на пересечении Дмитровского шоссе и МЦД-1; «Физтех» — севернее бульвара Академика Ландау.

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Начато обустройство перегонных тоннелей, верхних строительных путей, инженерии.

Проходку тоннелей осложняло наличие в этом районе крупных транспортных объектов. Тоннелепроходка велась под ключевыми дорожно-транспортными объектами севера Москвы. Все три ТПМК прошли под Дмитровским шоссе, а два из них — под охранной зоной первого маршрута Московских центральных диаметров между платформами Марк и Лианозово.

Завершение всех работ предусмотрено в 2023 году. Продление Люблинско-Дмитровской линии метро и строительство станции «Физтех» улучшит транспортное обслуживание около 500 тысяч человек. Сократить время поездок по городу примерно на 20 минут смогут те, кто живёт и работает в районах Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово и городе Долгопрудном. Пассажиры смогут выбирать оптимальные маршруты поездок на метро, МЦД или наземном общественном транспорте.

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