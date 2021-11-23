В Челябинск пришли все 157 новых автобусов, которые закупались по программе «Чистый воздух»

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Челябинск принял 97 новых экологичных автобусов

Город получил 50 ЛиАЗов и 47 Волгабасов. Автобусы на газомоторном топливе пришли в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили 74.RU в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

— Это последняя партия — всего их 157. Сейчас автобусы проходят процесс оформления, с января выйдут на линию, — уточнили в Миндортрансе.

Все автобусы низкопольные, со специальными устройствами для посадки пассажиров с ограниченными возможностями — аппарелями. Длина машины — не меньше 12 метров, число посадочных мест — 25-30. Они оснащены кондиционерами, Wi-Fi, USB-зарядными устройствами на поручнях, системой ГЛОНАСС, тахографами.

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Напомним, Челябинская область стала первым регионом, который по программе «Чистый воздух» получил средства на обновление автопарка. На эти цели было выделено 2 млрд рублей, и теперь жители будут ездить на современных и экологичных автобусах. Первая партия из 15 новых ЛиАЗов и «Волгабасов» поступила в областной центр ещё в сентябре. Теперь в Челябинске — полный комплект запланированных автобусов.

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