Ростех поставил в Китай два Ми-171 с высотными двигателями

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Холдинг «Вертолеты России» поставил Китайской Народной Республике в рамках контракта с гражданской авиакомпанией Qingdao первую партию из двух вертолетов Ми-171 с высотными двигателями ВК-2500-03. Планируется, что машины будут использоваться для тушения пожаров.

Контракт с гражданской авиакомпанией Qingdao на поставку шести вертолетов Ми-171 с двигателями ВК-2500-03 был заключен в декабре 2019 года. Оставшиеся по этому договору четыре машины Улан-Удэнский авиационный завод поставит в 2022 году.

«Использование вертолетов — один из наиболее удобных и эффективных способов борьбы с природными пожарами, особенно в труднодоступных отдаленных районах. В рамках контракта мы поставим в Китай шесть вертолетов Ми-171 с высотными двигателями. Сейчас заказчик получил первую партию из двух машин, оставшиеся вертолеты будут переданы в следующем году», — сказал управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов.

Национальный сертификат типа на вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03 был выдан авиавластями Китая в 2019 году по результатам демонстрационных полетов в городе Лицзяне. Руководство Министерства чрезвычайных ситуаций и Управления гражданской авиации КНР высоко оценило транспортные возможности вертолета по перевозке грузов, тушению пожаров в высокогорье.

ВК-2500-03 дает вертолетам принципиально новые возможности при эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом. Двигатели ВК-2500-03 на вертолетах Ми-171 обеспечивают большую мощность на чрезвычайном режиме полета, что, в свою очередь, повышает безопасность полета на одном работающем двигателе.