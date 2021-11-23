Дорожники досрочно завершили ремонт трассы от Мяглово до Всеволожска
Два слоя нового асфальтобетона, укреплённые обочины и значительное опережение графика. В Ленинградской области завершился ремонт трассы от Мяглово до Всеволожска. Дорожники обновили 10 километров магистрали. В процессе ремонта подрядчик уложил два слоя нового асфальтобетона, вычистил полосу отвода и укрепил обочины.
На дороге появилось особое покрытие — щебень и битум подбирались для смеси особым образом. Специалисты учитывали климатические особенности и нагрузку на дорогу. Покрытие стало крепче и устойчивее к образованию колеи.
Это особенно актуально из-за высокой загруженности дороги. Интенсивность движения по отремонтированному участку превышает несколько тысяч машин в сутки: водителей едут из Всеволожска в Санкт-Петербург и обратно.
Напомним, благодаря дорожному нацпроекту во Всеволожском районе этим летом уже отремонтировано Староприозерское шоссе от границы с Санкт-Петербургом через Лупполово и Дранишники.
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