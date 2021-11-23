Новости дорожного хозяйства

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В Тульской области 10 км автодороги М-2 «Крым» обновили с помощью защитных покрытий

Речь идет об участке км 186 — км 196, проходящему по Ленинскому району.Тонкослойное защитное покрытие выполнили из горячей битумоминеральной смеси с одновременным нанесением мембраны из битумно-полимерной эмульсии. Такая защита помогает значительно продлить срок службы дороги и широко применяется на участках с высокой интенсивностью движения. Кроме того, данный метод обеспечивает необходимую ровность, а также повышенный коэффициент сцепления колес автомобилей с дорогой. На участке также укрепили обочины, на проезжую часть нанесли разметку из термопластика.

В 2021 году дорожные работы велись на трех отрезках трассы М-2 «Крым» общей протяженностью более 31 км. В августе отремонтировали скоростной участок автодороги со 123 км по 131 км. В декабре планируется завершить капремонт участка км 289 — км 304 в Чернском районе. Еще один объект (км 162 — км 170) введут в эксплуатацию в следующем году — здесь расширяют проезжую часть до четырех полос движения.

Еще 20 км дороги Р-23 в Псковской области капитально отремонтировано

Общая протяженность введенных в эксплуатацию после капремонта участков самой протяженной федеральной трассы в регионе теперь составляет более 188 км.

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На участке трассы Р-23 с 428 по 448-й км в Опочецком и Пустошкинском районах дорожники выполнили фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия по основному ходу дороги, на пересечениях и примыканиях, уложили 33 новых водопропускных трубы, переустроили высоковольтные линии электропередач и сети связи. На болотистых участках заменены слабые грунты, для обеспечения устойчивости земляного полотна выполнено устройство песчано-гравийных свай и гибкого ростверка из армированной георешетки, укрепление обочин, устройство основания из холодной органоминеральной и щебеночно-песчаной смесей.

В деревнях Маврино, Мякишево, Лашутино, Зуйково, Ночлегово сделано новое искусственное освещение, установлено 10 автобусных павильонов на остановках общественного транспорта, устроены заездные карманы. Вблизи остановок и пешеходных переходов уложена тактильная плитка, установлены предупреждающие знаки на Г-образных опорах. По краям проезжей части дорожники нанесли шумовую разметку из термопластика. При наезде на такие полосы происходит вибрационное и шумовое воздействие, которое предупредит водителя о выезде за пределы проезжей части. В завершение работ на участке установлено 395 пластиковых сигнальных столбиков, 331 дорожный знак, смонтировано свыше 10 тыс. м барьерного и перильного ограждения, нанесено 6,8 тыс. кв. м разметки. Кроме того, в нескольких жилых домах рядом с дорогой установлено шумозащитное остекление. В деревне Ночлегово на остановке было принято инженерное решение об устройстве подпорной стенки, которая послужит для укрепления внешнего откоса выемки.

Напомним, год назад в Псковской области после капремонта были введены участки дороги Р-23 с 211-го по 245-й км в Струго-Красненском районе и с 448-го по 468-й км в Пустошкинском районе. В настоящее время ФКУ Упрдор «Северо-Запад» продолжает капремонт участка с 468 по 481-й км, работы планируется завершить в 2023 году.

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Мост через реку Тулому на трассе «Кола» в Мурманской области введен в эксплуатацию

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Прежнее сооружение — 171-метровая переправа, возведенная в 1952 году, — перестало соответствовать современным требованиям и было признано ремонтонепригодным. Автомобильное движение по старому объекту остановлено в августе 2019 года, после чего в ходе уникальной технической процедуры мост переместили в сторону и некоторое время использовали как пешеходный. Полный демонтаж сооружения выполнен в этом году.

За два года мостовики возвели через Тулому почти 200-метровое 750-тонное сталежелезобетонное пролетное строение с монолитной железобетонной плитой проезжей части, размещенное на четырех бетонных опорах с буронабивными сваями в основаниях. Строительство велось в сложных метеорологических условиях Заполярья, с учетом которых спроектирован и построен новый мост. Общая протяженность реконструированного участка — 413 м, длина самой переправы — 190,24 м. Нынешний мост длиннее прежнего почти на 20 метров, имеет две полосы движения, снабженные полосами безопасности по 1,5 м каждая и тротуарами такой же ширины по обеим сторонам проезжей части.

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Новое сооружение не только функционально, но и эстетически-привлекательно, особенно в темное время суток, когда яркую систему современного наружного освещения оживляет цветная светодиодная подсветка — кольский мост через Тулому можно смело включать в список архитектурных достопримечательностей Мурманской области. На сегодняшний день из более чем 70 мостов и путепроводов в Мурманской области, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кола», не осталось ни одного ремонтонепригодного сооружения.