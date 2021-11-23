Реконструированный молочный комплекс начал работу в Костромской области

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В Буйском районе Костромской области состоялось открытие первой очереди животноводческого комплекса «Воскресенье-Агро». Это первое роботизированное хозяйство в Костромской области.

В 2020 году был запущен инвестиционный проект по модернизации животноводческого комплекса ООО «Воскресенье-Агро», занимающегося выпуском сыров и другой молочной продукции. Общая стоимость проекта составляет 295 млн рублей.

В настоящее время завершена реконструкция и модернизация одного из зданий фермы — молочного блока. Смонтировано и установлено стойловое оборудование на 352 места, групповые и индивидуальные поилки, маятниковые щетки для чистки коров, установлены четыре робота-дояра фирмы «ДеЛаваль». Только один такой робот обслуживает 75 коров.

По информации руководства предприятия, за десять месяцев 2021 года здесь произведена 1 тысяча тонн молока, что на 2,7% больше уровня прошлого года.

В планах руководства предприятия строительство второго комплекса с доильным залом примерно на 800 коров. Общее поголовье планируется увеличить до 3000, из которых 1100 будут дойными. На полную мощность комплекс должен выйти в 2025 году. Срок его окупаемости — 8 лет после ввода в эксплуатацию.