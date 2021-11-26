Производство латексных перчаток открыли в Тамбовской области

На Тамбовском пороховом заводе в г. Котовск запустили производство нитриловых перчаток. 16 производственных линий позволят производить латексные, нитриловые и неопреновые перчатки с тактильными свойствами.

На первом этапе реализации проекта на заводе разместят восемь производственных линий. Две из них уже установили, третья находится в стадии монтажа. Производственный цикл рассчитан на круглосуточную работу.

На предприятии будут выпускать до 750 тыс. единиц продукции в сутки или 255 млн пар в год.

Как сообщалось ранее, инвестиции в проект должны составить 1,5 млрд рублей. Будет создано 500 новых рабочих мест.

Нитриловые и неопреновые перчатки наряду с латексными используются в системе здравоохранения. Во время пандемии спрос на них значительно вырос. Кроме того, выпускаемые здесь перчатки обладают уникальными характеристиками, и их могут использовать как люди страдающие аллергией на латекс, так и медики при работе со сверхчувствительным высокотехнологичным оборудованием.

https://ianr.ru/archives/25290