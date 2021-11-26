Производство латексных перчаток открыли в Тамбовской области
На Тамбовском пороховом заводе в г. Котовск запустили производство нитриловых перчаток. 16 производственных линий позволят производить латексные, нитриловые и неопреновые перчатки с тактильными свойствами.
На первом этапе реализации проекта на заводе разместят восемь производственных линий. Две из них уже установили, третья находится в стадии монтажа. Производственный цикл рассчитан на круглосуточную работу.
На предприятии будут выпускать до 750 тыс. единиц продукции в сутки или 255 млн пар в год.
Как сообщалось ранее, инвестиции в проект должны составить 1,5 млрд рублей. Будет создано 500 новых рабочих мест.
Нитриловые и неопреновые перчатки наряду с латексными используются в системе здравоохранения. Во время пандемии спрос на них значительно вырос. Кроме того, выпускаемые здесь перчатки обладают уникальными характеристиками, и их могут использовать как люди страдающие аллергией на латекс, так и медики при работе со сверхчувствительным высокотехнологичным оборудованием.
https://ianr.ru/archives/25290
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26.11.2117:56:14
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