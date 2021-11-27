Оренбуржье ввело в эксплуатацию 72 тыс. га залежных земель

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Земли сельскохозяйственных угодий в Оренбургской области составляют 10 млн 449,3 тыс. га: из них пашня — 6 млн 21,6 тыс. га, многолетние насаждения — 10,4 тыс. га, сенокосы — 664,7 тыс. га, пастбища — 3 млн 752,5 тыс. га.

Из них неиспользуемой пашни в области — 710,2 тыс. га, или 12% от площади пашни, из них пригодной пашни — 408 тыс. га.

В муниципалитетах области в 2021 году проведена большая работа по введению в оборот земель сельхозназначения. Из 408 тыс. га пригодной к использованию пашни в 2021 году введено в оборот 72,4 тыс. га, или 17%.

В прошлом году в области было введено в эксплуатацию 69 тыс. га неиспользуемой пашни.

В 2022 году на Оренбуржье прогнозируется введение в оборот более 68 тыс. га земель.