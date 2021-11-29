Белорецкий МК расширил сортамент высокомаржинальной продукции

© www.metalinfo.ru

Белорецкий металлургический комбинат (БМК, входит в Мечел) разработал и освоил новый размер прямоугольной проволоки и три типоразмера плющеной ленты для производства различных пружин. Опытные партии высокомаржинальных метизов уже отправлены потребителям.

По запросу Минского автозавода БМК произвел ленту размером 0,6×5,0 миллиметра по ГОСТ 21997-76. Она используется для изготовления различных пружин в автомобильной промышленности.Для Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова выпущена опытная партия высокопрочной ленты размером 0,8×1,3 миллиметра по ГОСТ 21997-76. Эта продукция идет на производство пружин для стрелкового оружия.

Для отечественной компании по производству пружин и изделий из проволоки БМК изготовил ленту размером 0,5×5,0 миллиметра по ГОСТ 10234-77. Из этой новинки делают различные пружины, которые используются во многих отраслях промышленности.

Также БМК произвел прямоугольную проволоку повышенной прочности размером 1,2×1,5 мм по ТУ 14-4-128-74. По запросу потребителя была изменена технология ее изготовления, в результате поволока приобрела повышенную прочность и пружинность. Она используется в машиностроении.