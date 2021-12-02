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Завершен капитальный ремонт участка федеральной автодороги Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов в Покровском и Ливенском районах.

Cпециалисты полностью заменили основание дороги, верхний слой которого устроили с применением органоминеральной смеси, что позволило сделать проезжую часть более устойчивой к нагрузкам. Верхний слой дорожного покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Для укрепления откосов земляного полотна возведены удерживающие подпорные стенки с применением габионных конструкций, устроена дренажная система и кюветы. В рамках работ по капремонту укреплены обочины, отремонтированы пересечения и примыкания, заменены четыре водопропускных трубы.

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Установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное и перильное ограждения, на проезжую часть нанесена разметка из термопластика.

Для удобства жителей деревни Дубинкина Покровского района построены четыре автобусные остановки, тротуары, пешеходные дорожки с тактильной плиткой для маломобильных граждан. В районе примыкания на деревню Сетенёво Покровского района устроены две автобусные остановки с переходно-скоростными полосами.

Всего в Орловской области в 2021 году приведено в нормативное состояние около 50 км федеральных автодорог. В сентябре отремонтирован участок автодороги А-142 Тросна — Калиновка в Троснянском районе, 26 км трассы М-2 «Крым» в Орловском районе обновили с помощью защитных покрытий. На 333-м км этой же дороги отремонтирован правый мост через реку Колу.

До конца текущего года завершится капитальный ремонт моста через реку Мезенку на 202-м км дороги Р-92 Калуга — Перемышль — Белев — Орел.