Инновационный программный продукт для дорожно-строительных организаций

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Фирма 1С и компания Ксофт совместно выпустили инновационный программный продукт «1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-строительной организации» для дорожно-строительных организаций.

Впервые, благодаря программному решению, смогли объединить в единое информационное пространство производственно-технический отдел, планово-экономический отдел, бухгалтерию, юридическую службу и руководство дорожно-строительной организации.

Впервые в истории на предприятии дорожного строительства создана Единая контрактная база, которая наполняется информацией о состоянии контракта, его выполнении и результатах в режиме реального времени.

Интегрировали проектно-сметные расчеты из уже существующих на рынке программных продуктов, которые используют в работе инженеры-сметчики.

Автоматизировали процессы получения, структурирования и анализа первичной документации, подключили все известные системы спутникового мониторинга автотранспорта, это повысило достоверность учета горюче-смазочных материалов и пробега транспортных средств.

Разработали систему многоуровневых контролей, которая исключает ввод противоречивой информации, дублирование записей.

Полностью автоматизировали процессы учета поступления материалов, производства материалов на собственных АБЗ, начисления зарплаты, распределения затрат по объектам согласно выработки транспорта и механизмов и выполнения.

Создали комплекс утвержденных отчетных форм, и форм с возможностью настройки наполнения по индивидуальным запросам.

Схема. Структура информационных потоков дорожно-строительной организации в программном решении «1С:Бухгалтерский и управленческий учёт дорожно-строительной организации» © Фото из открытых источников

Программное решение включено в Единый реестр программного обеспечения России. Запись в реестре № 8607 от 31.12.2020 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.12.2020 № 804