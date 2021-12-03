В Свердловской области капитально отремонтировали 26-километровый участок автодороги Р-242

© im4.ezgif.com

Сегодня, 3 декабря, в полном объеме открыто движение на отрезке км 250 — км 276, входящем в скоростной маршрут Казань — Екатеринбург. Менее чем за два года здесь расширили проезжую часть с двух до четырех полос, разделили встречные потоки и построили три разворотных петли.

Указанный объект — часть скоростного маршрута Казань-Екатеринбург. В рамках его формирования до 2024 года Росавтодор планирует расширить до четырех полос движения еще несколько участков трассы Р-242 в Свердловской области,эти работы ведутся сегодня на отрезке км 187 — км 232, еще по трем участкам (км 232- км 250, км 276 — км 301, км 301 — км 326) начата разработка проектной документации.

Добавим, что на данном участке (км 250 — км 276) — в Киргишанах и Бисерти — установят по надземному пешеходному переходу. Первый сдадут в эксплуатацию до конца текущего года, второй — в начале 2022-го.

© im4.ezgif.com

*** Протяженность трассы Р-242 Пермь-Екатеринбург в границах Свердловской области составляет 192,391 км, из них 52 км (с учетом вышеуказанного участка) уже расширили до четырех полос.