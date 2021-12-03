АК «Россия» получила 2 самолёта Суперджет 100

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3 декабря борта RA-89175 (95216) «Певек» и RA-89176 (95217) «Рыбинск» перелетели из Жуковского в Пулково (Санкт-Петербург).Оба борта оборудованы салонами экономического класса и рассчитаны на перевозку 100 пассажиров.

Борт RA-89175 совершил первый полёт 2.09.21

Борт RA-89176 совершил первый полёт 22.09.21

Всего АК «Россия» получила в этом году 16 новых Суперджетов.

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