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Авиация

АК «Россия» получила 2 самолёта Суперджет 100

 © www.flightradar24.com

3 декабря борта RA-89175 (95216) «Певек» и RA-89176 (95217) «Рыбинск» перелетели из Жуковского в Пулково (Санкт-Петербург).Оба борта оборудованы салонами экономического класса и рассчитаны на перевозку 100 пассажиров.

Борт RA-89175 совершил первый полёт 2.09.21

Борт RA-89176 совершил первый полёт 22.09.21

Всего АК «Россия» получила в этом году 16 новых Суперджетов.

 © www.flightradar24.com

 © www.flightradar24.com
Источник: https://www.flightradar24.com

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SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, АК"Россия"
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